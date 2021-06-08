بينها وسائل إعلام عالمية كبرى.. تعطل مواقع إنترنت حول العالم

جدة - نرمين السيد -
ومن المواقع التى تعطلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، وصحيفة "لوموند" الفرنسية و"نيويورك تايمز" وموقع "أمازون"، و"الجارديان" البريطانية، وتطبيق "بلومبرج".
كما تعطل الموقع الرسمى للحكومة البريطانية صباح الثلاثاء أيضا.
وحدثت الأعطال بشكل متزامن، لكن عددا منها عاد للعمل لاحقا.
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