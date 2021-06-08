إذا كنت مهتمًا بـ عروض عبداللطيف جميل على صيانة بعض موديلات تويوتا مجانًا، فهذا المقال مناسب لك، فأولًا تعد تلك العروض قوية وجذابة، وثانيًا فإن تويوتا من أشهر علامات السيارات المتواجدة في السعودية؛ لأنها تقدم موديلات متنوعة ترضي كافة أذواق المستهلكين السعوديين.

وثالثًا تعد شركة عبداللطيف جميل وكيل من أكثر وكلاء السيارات جودة في خدمة المستهلكين.

تفاصيل عروض عبداللطيف جميل

يكمن عرض عبداللطيف جميل في أنه عند قيام العميل بصيانة الـ 20 ألف كيلو في أحد فروع الشركة، فإنه سيحصل مجانًا على صيانة الـ30 الف كيلو من نفس المركز دون مقابل نهائيًا.

السيارات الغير مشمولة في عروض عبداللطيف جميل على الصيانة المجانية

هناك عدد من السيارات المستثناة في هذه العروض، ومنها ما يلي:

سيارة تويوتا كوستر سيارة داينا تويوتا هاى إس سوبرا موديل جرانفيا كما أن السيارات التي تعمل بمحركات الديزل غير مشمولة أيضًا في العروض

تعليمات العروض على صيانة السيارات مجانًا

هناك بعض التعليمات التي يجب على الراغب في الاستفادة من هذه العروض قرائتها لمعرفة تفاصيل العروض بدقة حتى لا يحدث سوء تفاهم، وفيما يلي أبرز هذه التعليمات:

1- هذه العروض متاحة فقط للعملاء دفع الكاش فقط.

2- زيت المحرك المستعمل في عروض الصيانة موضوع المقالة هو زيت تخليقي 10w 40.

3- يمكن استعمال نوع زيت آخر لكن سيجري هذا خارج العروض وعلى حساب العميل.

4- هذه العروض لا يتم تطبيقها عن إجراء صيانة ال5000 كيلومتر

موعد انتهاء العروض

هناك متسع كبير من الوقت أمام من يريد استغلال عروض شركة عبداللطيف جميل، وتنتهي العروض مع انتهاء آخر يوم في شهر يونيو الجاري.