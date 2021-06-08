بعد "عطل غريب".. عودة بعض المواقع الإخبارية العالمية للعمل

تعرضت منصات تواصل اجتماعي ومواقع إلكترونية حكومية وإخبارية في أنحاء العالم لأعطال، الثلاثاء، وأشارت بعض الأنباء إلى عطل فني في شركة فاستلي الأميركية الموفرة لخدمات الحوسبة السحابية.

وأدرج موقع "داونديتكتور دوت كوم"، الذي يرصد أعطال الإنترنت، مواقع ذات معدلات زيارة عالية منها ريديت وأمازون وسي.إن.إن وبايبال وسبوتي فاي ونيويورك تايمز ضمن المواقع التي واجهت مشكلات، وإن كان العديد منها بدأ يعود للخدمة على ما يبدو.

وكتب النائب العام بالمملكة المتحدة على "تويتر" أن الموقع الرئيسي للحكومة البريطانية تعطل، وأرفق مع تغريدته عنوان بريد إلكتروني للاستفسارات.

وقالت فاستلي، إحدى أكثر الشركات المستخدمة لتوزيع المحتوى في العالم "رصدنا المشكلة ويجري إصلاحها".

وأظهر الموقع الإلكتروني للشركة أن معظم مناطق تغطيتها واجهت "تدهورا في الأداء" في وقت سابق.

وذكر قرابة 21 ألفا من مستخدمي منصة ريديت للتواصل الاجتماعي أنهم واجهوا مشكلات، بينما أبلغ أكثر من ألفي مستخدم بحدوث مشكلات في موقع أمازون حسبما ذكر موقع داونديتكتور.

وأعلن موقع القناة الثانية بالتلفزيون الدانماركي أنه يواجه مشكلات في الاتصال اليوم.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن مواقع "أمازون" و"الحكومة البريطانية" و"ريديت" أصابها عطل مفاجئ في مختلف أنحاء العالم.

وشمل العطل كذلك المواقع الإخبارية، مثل موقع قناة "سي إن إن" الأميركية و"فاينانشيال تايمز و"نيويورك تايمز" و"بلومبرغ" و"الغارديان"..

وعند دخول هذه المواقع، يتفاجأ الزائر برسالة "Error 503 Service Unavailable".

من جانبها، ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن "انقطاع خدمة المواقع الإخبارية نجم عن تعطل شركة للحوسبة السحابية".

وبعد نحو 30 دقيقة من التوقف، عادت المواقع للعمل بشكل شبه طبيعي، فيما كشفت شركة "فاستلي" الأميركية للحوسبة السحابية أنها "تعمل على معالجة الخلل الذي أصاب مواقع عالمية".