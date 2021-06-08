جدة - نرمين السيد - وكانت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، قد كشفت عن سبب انقطاع خدمة المواقع الإخبارية فى العالم، قائلة إنه "نجم عن تعطل شركة فاستلى للحوسبة السحابية والتى أكدت إنها تعمل على معالجة الخلل الذى أصاب المواقع العالمية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة فاستلى: المواقع العالمية ستعمل ببطء لفترة بعد إصلاح العطل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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