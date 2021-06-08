صواعق البرق فى الهند تقتل 27 شخصا

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع "البيان" الإماراتى، ضربت عواصف قبل موسم الأمطار الموسمية ست مناطق بالولاية فى وقت متأخر من أمس الإثنين، تصاحبها عواصف قوية.

وقال مسؤول إدارة الكوارث ميرنال كانتى رانو، إنه على الرغم من وقوع معظم الضحايا بسبب صواعق البرق، تم تسجيل حالات وفاة عقب انهيار أكواخ عش وأشجار.

وأعرب رئيس الوزراء الهندى ناريندار مودى، عن حزنه لوقوع ضحايا. وأعلن عن منح تعويض لأسر الضحايا يبلغ 200 ألف روبية (2746 دولار) و500 ألف روبية لكل مصاب.