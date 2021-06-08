الحكومة الإيرانية: اقتربنا من إلغاء كل أشكال الحظر

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان قد أكد على أنه فى هذا المستوى من تخصيب اليورانيوم فى إيران يجب أن تكون هناك عين يقظة تراقب هذا البلد، مشددا على الحاجة إلى استخدام نظام تحقق قوى للغاية فى هذا الصدد.

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