استعلام أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار في غزة

نعلن لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من صرف المنحة القطرية 100 دولار في قطاع غزة بعد أن أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية القطرية عن الرابط الخاص بالمنحة القطرية الموجهة لمواطنين غزة حيث إن مواطنين غزة ينتظرون المنحة بفارغ الصبر والتي قدرها 100 دولار والذي خصصتها دولة قطر لدعم للأسر المتعففة في غزة ومساعدتهم في أساسيات الحياة مثل الطعام والملابس وحددت الدولة بعض الشروط لمعرفة من يستحقون تلك المنحة ومساعدتهم في تخطي تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد خلال فترة جائحة فيروس كوفيد 19 الذي أدى إلى تعطيل الأعمال وقد عملت وزارة الاتصالات في فلسطين على توفير رابط حتى يتمكن المواطنين من الاستعلام عن المنحة ومن منهم يستطيع أن يحصل عليها.

المنحة القطرية 100 دولار في غزة



وضعت دولة قطر بعض الشروط حتى يجب أن تتوفر بالمواطنين في قطاع غزة حتى يمكنهم الحصول على المنحة التي تقدر بمبلغ 100 دولار للأسر المستحقة ومن تلك الشروط:

لا يكون أحد أفراد الأسرة قد سجل في أيا من المنح الأخرى في فلسطين.

أن يكون عدد الأفراد داخل الأسرة أكبر من أربعة أفراد فإذا كانت الأسرة اقل لم يستحق الشخص أخذ المنحة وجعلها لأسر أكثر احتياجا.

إذا قدمت امرأة مطلقة أو امرأة أرملة في المنحة الأوراق المطلوبة من الممكن قبولها.

حتى يتم قبول الشخص يجب أن يكون مسجل في قطاع غزة.

يقدم أوراق تثبت انه في حالة احتياج للمنحة ودخل الأسرة الشهري.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار



ويمكن الاستعلام عن أسماء مستحقي المنحة من خلال إتباع الخطوات التالية: