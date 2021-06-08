موقع شحن جواهر فري فاير Free Fire عن طريق ID وشحن 580 جوهرة بأرخص سعر

يحتاج لاعبين فري فاير لصرف أموال حقيقية حتى يتمكنوا من شحن جواهر فري فاير، ودائما ما يبحثون عن فرصة لشراء الجواهر بأرخص الأسعار، والجدير بالذكر أن شركة غارينا أطلقت للتو عرض بعنوان خصم أقل على الجواهر وذلك عند شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي من خلال موقع mtcgame الرسمي مما يوفر لك فرصة شراء الجواهر بسعر منخفض بخلاف باقي المواقع، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة شحن Free Fire Diamonds عن طريق ID بسهولة.

يقدم موقع mtcgame خصما كبيرا على الجواهر وأفضل ما يميز هزا الموقع أنه كلما قمت بشحن عدد جواهر أكبر في حسابك كلما حصلت على خصم أكبر وعدد جواهر مجانية كهدية، وإذا كنت لا تعرف كيفية شراء الجواهر ومقدار الخصم الذي سوف تحصل عليه خلال عملية الشراء فاستمر معنا في قراءة هذا المقال.

من السهل جدا شراء الجواهر بسعر منخفض من خلال الشراء من الموقع الرسمي الخاص بشحن جواهر فري فاير وهو mtcgame، ومع ذلك إذا كنت لا تعرف طريق استخدام الموقع فكل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:

قم بفتح المتصفح ثم اضغط على شريط العنوان الموجود أعلى الصفحة وقم بكتابة اسم الموقع وهو mtcgame com. أضغط على أيقونة لعبة فري فاير الموجودة ضمن الألعاب الأخرى. قم باختيار عرض شحن جواهر فري فاير 530 جوهرة والذي يكون سعرها 84 جنيه مصري ومع ذلك سوف تحصل على 53 من جواهر فري فاير مجانا. سيتعين عليك اختيار طريقة الدفع المفضلة لك.

بمجرد إجراء عملية الدفع ستتم إنشاء كود الشحن في غضون بضع ثواني والذي سوف تستخدمه لشحن جواهر فري فاير على موقع Shop2game الخاص بالشحن.

أخيرا هذا كل ما تحتاج معرفته حول شراء جواهر Free Fire بطريقة رسمية وآمنة.

شرح مسدس G18 وجميع مواصفاته داخل فري فاير

هو مسدس ذو أضرار عالية ويمكن استخدامه في أضيق المجلات، ويمكنك استخدام اثنين من هذه الأسلحة في نفس الوقت مما يمنحك قوة نيران إضافية، إذا كنت ترغب في معرفة جميع مواصفات G18 فنحن في موقعنا ثقفني جمعنا لك جميع المواصفات وهي كالآتي: