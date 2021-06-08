كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية وأهم شروط التقديم فيها إلكترونياً

يرغب كثير من الطلاب والطالبات بعد الانتهاء من دراسة الثانوية العامة والحصول علي الشهادة الخاصة بها في استكمال دراستهم في الكليات العسكرية وذلك لما تتميز به هذه الكليات من المكانه المتميزة لجميع الحاصلين علي الشهادة منها ليصبح الطالب متخرجاً من النظام العسكري، وكذلك الدخل المجزي الذي يوفره السلك العسكري لجميع أفراده من طلاب وموظفين وعاملين، وأيضاً للتعليم الجيد الذي يتوفر بداخلها فبالإضافة إلي مناهج الكليات العادية، تتوافر أيضاً المناهج العسكرية التي تتميز بالحزم والجدية والنظام والانضباط والإتقان، وفي المقال التالي نقدم إليك واحدة من أهم الكليات العسكرية التي يرغب كثير من الطلاب الدخول إليها، وهي كلية الأمير سلطان العسكرية وخاصة كلية العلوم الطبية للشعبة العلمية من طلاب وطالبات الثانوية العامة علي حد السواء وفي المقال التالي سنتناول شروط التقديم لهذه الكلية، والأوراق اللازمة لذلك، وأيضاً كيفية التسجيل في هذة الكلية عبر الإنترنت.

نبذة عن كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الطبية :-

تم إنشاء هذه الكلية في مدينة طهران داخل المملكة العربية السعودية عام 1988 ميلادية، وتتميز هذه الكلية بانها تقوم بتقديم البرامج والخدمات التعليمية المختلفة والمميزة وذلك في جميع المجالات العلمية والطبية، كما تعمل علي الاهتمام بالبحث العلمي، وتقديم المناهج التعليمية على أفضل مستوي، وقد تم الإقبال عليها من جميع الطلبة والطالبات داخل المملكة العربية السعودية الراغبين في الالتحاق بالسلك العسكري، ودراسة العلوم الطبية أيضاً، وذلك حتي يتم تخريج طلاب علي أعلي مستوي، بمهارات وتدربيات فنية عسكرية وطبية مميزة، علي ايدي مدرسين من ذوي الخبرة والكفاءة وبمستوي من الدراسة والثقافة المميزة، وتهتم هذه الكلية كل عام باستقبال عدد من الطلبة والطالبات من خريجي الثانوية العامة للحصول علي درجة البكالوريوس في العلوم الطبية العسكرية، كما تتيح لهؤلاء الطلاب إمكانية التقدم والتسجيل من خلال الانترنت.

شروط التقديم في كلية الأمير سليمان العسكرية للعلوم الطبية :-

قامت كلية الأمير سلطان العسكرية بالإعلان عن موعد التسجيل فيها لطلاب وطالبات الثانوية العامة وفتح باب القبول للتسجيل في كلية العلوم الطبية، والحصول علي درجة البكالوريوس من خلالها، وذلك للعام الجديد 1443 هجرية، وحددت مدة فتح باب التسجيل لمدة خمسة أيام، ولكن تم تحديد القبول فيها بناء علي شروط معينة يجب توافراها في الطلاب المتقدمين، لكي يتمكنوا من الدراسة في هذه الكلية بنجاح وإليك أهم هذه الشروط :-

الطالب أو الطالبة المتقدم من الجنسية السعودية، أو أن تكون الأم سعودية الجنسية،

الحصول علي الشهادة الخاصة بالثانوية العامة بشعبة العلوم الطبيعية بتقدير تراكمي 90%، وعدم مرور مدة أزيد من ثلاث سنوات عليها.

يتميز الطالبة أو الطالبة المتقدم بالسمعة الجيدة، والسلوك الحسن، والأخلاق الحميدة وخلوه من أي شبه جنائية أو أي أحكام قضائية.

ضرورة اجتياز الكشف الطبي الخاص بالكلية، وأن يكون ذو صحة جيدة، وعدم إصابته بأي مرض يمنعه عن أداء الخدمة.

اجتياز جميع الاختبارات التي تم التقدم لها بكل كفاءة، مع اجتياز المقابلة الشخصية التي تجري له.

يمُنع تماماً قبول الطلاب الذين تم فصلهم من أي كلية عسكرية أو أكاديمية وألا يزيد عمر الشخص المتقدم عن ثلاثة وعشرين عاماً.

الأوراق اللازمة للتقديم في كلية الأمير سلطان العسكرية :-

حددت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الطبية بعض الأورق والمستندات الموثقة التي يجب علي كل طالب يرغب في التسجيل في الكلية تقديمها وإليك أهم هذه الأوراق :-

الأوراق الخاصة بشهادة الثانوية العامة، مع صورتين نسخه طبق الأصل منها.

الهوية الوطنية غير منتهية الصلاحية، وساريه عند تقديمها.

ضرورة تقديم الشهادة الخاصة باجتياز اختبار القدرات والاختبارات التحصيلية.

كيفية التسجيل في كلية الأمير سلطان العسكرية إلكترونياً :-

يمكنك الآن التقدم من اجل التسجيل في كلية الامير سلطان العسكرية وإدراج اسمك بداخلها عبر الإنترنت بكل سهولة، فأتاحت الكلية إمكانية تسجيل البيانات الخاصة بك بدلاً من الذهاب وإخبارك بنتيجة القبول، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية :-