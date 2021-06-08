التسجيل في وظائف منصة مسار الإلكترونية عبر جدارة Jadara

نقدم لكم رابط التسجيل في وظائف منصة مسار الإدارية والتي يتم تقديمها من خلال نظام جدارة الذي يتم من خلاله الإعلان عن العديد من الوظائف، وتقدم المنصة عدد من الخدمات الحكومية الخاصة بالقطاع الحكومي السعودي مثل أنظمة الترقيات والتقديم في الوظائف المتاحة في كافة أنظمة الدولة، ويعتبر هذا أحد أنواع الارتقاء الوظيفي، كما أن المنصة لها دور واضح في تحسين قدرات الموظفين والعمل على زيادة الإنتاج والإبداع، وتم إطلاق هذه المنصة بداية من شهر يناير من العام المنقضي ٢٠٢٠، والغرض منها تقديم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني لجميع المواطنين السعوديين.

أطلقت وزارة الخدمة المدنية السعودية منصة مسار الإلكترونية بهدف تثم الخدمات بشكل ميسر وبسيط لجميع المواطنين السعوديين، حيث تتجه المملكة العربية السعودية إلى المسار الرقمي والإلكتروني لتحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي تسعى المملكة من خلالها تقديم جميع الخدمات الحكومية والغير حكومية بشكل إلكتروني رقمي، حيث من خلال تحقيق رؤية ٢٠٣٠ ستكون فيها جميع الخدمات إلكترونية ورقمية في كافة مجالات الحياة.

أما عن منصة مسار فهي لها دور في ترقية الموظفين داخل القطاع الحكومي والقطاع العام أيضًا، ومن خلال المنصة يتمكن الموظف من الاطلاع على الترقية الخاصة به أو يتمكن من أن يقدم في الوظائف المتاحة والتي تعلن عنها الوزارة من خلال هذه المنصة

ويمكن التسجيل في المنصة من أجل الاستفادة من خدماتها عبر الخطوات التالية: