شروط تسجيل الكوادر الصحية وآلية التقديم لموسم الحج

أعلنت لجنة القوى الزائرة بالحج في وزارة الصحة عن فتح تسجيل الكوادر الصحية ولكن أعلنت عن مجموعة من الضوابط والشروط من أجل القبول، وعلى رأسها أن التسجيل مُخصص للتخصص الطبي النادر، في كافة المؤسسات التابعة للوزارة بالأماكن المقدسة في مدينة مكة المكرمة فقط، وذلك أثناء انطلاق موسم الحج لهذا العام، وأشارت إلى أن هناك استمارة طلب المشاركة في الحج لا بد من استيفائها وإدخال كافة البيانات بها حتى يتم النظر في الطلب.

شروط تسجيل الكوادر الصحية

تتمثل الشروط التسجيل في الكوادر الصحية الجديدة التي وفرتها لجنة القوى في الإجراءات والمتطلبات، والتي تتمثل في:

أن يكون صاحب الطلب من المتخصصين في المجالات المطلوبة فقط.

أن يتم تقديم شهادة التصنيف المهني التي يتم استخراجها والتصديق عليها من خلال هيئة التخصصات السعودية، على أن تكون سارية المدة.

تقديم جميع الأوراق الثبوتية الشخصية، من بينها بطاقة الأحوال والمخصصة للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية، بينما الوافدين يقومون بتقديم صورة من الإقامة، والتي لا بد أن تكون سارية المدة.

أن يتم تقديم ما يثبت حصول المتقدم للتسجيل على خبرة في العمل، وخصوصًا في التخصصات المطلوب فيها الخبرة، مثل قسم العناية المركزة.

أن يتلقى المتقدم جرعات التطعيم ضد الفيروس المستجد في المملكة العربية السعودية، وبحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

التأكيد من إدخال جميع البيانات في صفحة التسجيل، إلى جانب التأكد من رفع جميع الأوراق المطلوبة بشكل واضح حتى يتم النظر في الطلب.

استمارة تسجيل الكوادر الصحية لموسم الحج

ويمكن التسجيل من أجل طلب المشاركة في موسم الحج من خلال الاستمارة التي تم تقديمها من خلال الوزارة، على أن يتم تقديم الطلب إلكترونيًا والانتظار حتى يتم الرد عليك.

التخصصات المطلوبة للمشاركة في موسم الحج

وأشارت اللجنة إلى أن هناك مجموعة من التخصصات لها الأولوية في القبول، من بينها أطباء العناية المركزة، ونائب أول للعناية، وطبيب مقيم، وطاقة تمريض للعناية المركزة، مع ضرورة توافر الخبرة اللازمة للعمل، وأخيرًا فنيين وأخصائي أول للعلاج التنفسي، مع ضرورة تقديم إفادة تؤكد خبرة المتقدمين.