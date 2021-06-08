مذكرة نيابية تطالب بحجب الثقة عن زواتي

دوت الخليج :- تبنى النائب النائب ضرار الحراسيس مذكرة لحجب الثقة عن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي. وقال الحراسيس ان المذكرة جاءت على خلفية انقطاع الكهرباء عن كافة مناطق المملكة .

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