أخبار اليمن : إستشاد مواطن وإصابة إمرأة بنيران العدوان في الحديدة وصعدة

إستشاد مواطن وإصابة إمرأة بنيران العدوان في الحديدة وصعدةواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة ما أدى إلى إصابة امرأة، فيما استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي وأصيب أكثر من عشرين آخرين في قصف مدفعي على دمت خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 82 خرقاً بينها ثمانية خروق بإلقاء طائرات تجسسية قنابل على كيلو16 والتحيتا وشارع الـ50، وتحليق ست طائرات تجسسية في أجواء كيلو16 والمنظر و الدريهمي والجبلية .

و نفذت قوى العدوان 14 خرقاً بقصف مدفعي و61 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى إصابة امرأة بجروح بنيران قوى العدوان في منطقة المدمن بمديرية التحيتا.

وأكد استشهاد مواطن برصاص حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية ، فيما استهدف قصف مدفعي مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن أكثر من عشرين مواطناً بينهم أطفال ونساء أصيبوا بجروح نتيجة قصف مدفعي للمرتزقة على منطقة العرفاف بمديرية دمت محافظة الضالع.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة، و17 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

