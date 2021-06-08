الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون

جدة - نرمين السيد - وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بالصحة الكويتية، إن اللجنة الفنية أجرت فى هذا الشأن مراجعة مستفيضة لجميع البيانات والتقارير العلمية إلى جانب إجراء تقييم شامل لمعلومات السالمة والفعالية والجودة. وأوضح أن اللجنة قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته، إضافة إلى التحقق من تقارير الجودة وتقييم دراسات الثباتية للمنتج والتأكد من تطبيق أسس التصنيع الجيد فى المصانع المنتجة للقاح حسب المعايير العالمية لضمان الجودة فى جميع مراحل التصنيع. وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح، أعلن أمس الأول التعاقد مع شركتى "موديرنا" و"جونسون آند جونسون" لاستيراد اللقاح ضد فيروس كورونا، متوقعا بدء وصول هذه اللقاحات فى التوقيت نفسه تقريبا خلال الربع الأخير من العام الجارى.

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