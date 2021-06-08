جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن " قوة من اللواء (22) فى فرقة المشاة السادسة وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد تمكنت من ضبط (20) لترا من المواد المتفجرة، وصاروخ RBG7 من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة البو علوان غربى بغداد".
وأضافت أن "قوة من اللواء السادس فى الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من ضبط (5) بنادق كلاشنكوف، و(6) مسدسات، و(530) إطلاقة عتاد بندقية كلاشنكوف مع (14) مخزن عتاد، (40) إطلاقة عتاد أسلحة فى منطقة حى الجهاد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات العراقية تضبط مخلفات خطرة لداعش غربى بغداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.