القوات العراقية تضبط مخلفات خطرة لداعش غربى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن " قوة من اللواء (22) فى فرقة المشاة السادسة وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات بغداد تمكنت من ضبط (20) لترا من المواد المتفجرة، وصاروخ RBG7 من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة البو علوان غربى بغداد".

وأضافت أن "قوة من اللواء السادس فى الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من ضبط (5) بنادق كلاشنكوف، و(6) مسدسات، و(530) إطلاقة عتاد بندقية كلاشنكوف مع (14) مخزن عتاد، (40) إطلاقة عتاد أسلحة فى منطقة حى الجهاد".