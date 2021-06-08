- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية، السفير رضوان حسين، خلال لقاءه وزيرة الخارجية الكينية ريشيل أومامو فى أديس أبابا، إنه أطلع المسؤولة الكينية على الأوضاع الراهنة فى إثيوبيا وموقف بلاده من النزاع الحدودى مع الخرطوم وملف سد النهضة والوضع فى إقليم تيجراى والانتخابات الإثيوبية فى الـ21 من يونيو الجارى.
وأضاف أن "إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودى مع السودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبى مع القاهرة والخرطوم"، مشيرا إلى الجهود الإنسانية التى تبذلها الحكومة الإثيوبية فى إقليم تيجراى ووصفها بالمشجعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إثيوبيا: ملتزمون بحلول سلمية لأزمتى الحدود مع السودان وسد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.