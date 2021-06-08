إثيوبيا: ملتزمون بحلول سلمية لأزمتى الحدود مع السودان وسد النهضة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدولة بالخارجية الإثيوبية، السفير رضوان حسين، خلال لقاءه وزيرة الخارجية الكينية ريشيل أومامو فى أديس أبابا، إنه أطلع المسؤولة الكينية على الأوضاع الراهنة فى إثيوبيا وموقف بلاده من النزاع الحدودى مع الخرطوم وملف سد النهضة والوضع فى إقليم تيجراى والانتخابات الإثيوبية فى الـ21 من يونيو الجارى.

وأضاف أن "إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودى مع السودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبى مع القاهرة والخرطوم"، مشيرا إلى الجهود الإنسانية التى تبذلها الحكومة الإثيوبية فى إقليم تيجراى ووصفها بالمشجعة.