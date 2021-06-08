السعودية: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين بالخارج

وأوضح بيان صحفى، لسفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة، أن هذا التمديد الذى أصدره وزير المالية يأتى فى إطار الجهود المتواصلة التى تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم فى التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.
وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالى:
أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة فى الدول التى تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشى فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.
ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التى تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشى فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.
ثالثًا: يقتصر التمديد على الدول الـ 20 التى تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشى فيروس كورونا فيها، والمعلنة بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021م.
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