السعودية: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين بالخارج

جدة - نرمين السيد - بدأت المديرية العامة للجوازات، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة العربية السعودية، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالى إلى 31 / 7 / 2021م، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.





وأوضح بيان صحفى، لسفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة، أن هذا التمديد الذى أصدره وزير المالية يأتى فى إطار الجهود المتواصلة التى تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم فى التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطنى دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالى:

أولًا: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة فى الدول التى تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشى فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التى تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشى فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 21 / 12 / 1442هـ الموافق 31 / 7 / 2021م.

ثالثًا: يقتصر التمديد على الدول الـ 20 التى تم تعليق القدوم منها نتيجة تفشى فيروس كورونا فيها، والمعلنة بتاريخ 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 2 فبراير 2021م.