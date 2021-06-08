ارتفاع ضحايا حادث تصادم قطارين في باكستان إلى 56 قتيلا

قالت متحدثة باسم السكك الحديدية، إن عدد قتلى حادث تصادم قطارين في باكستان ارتفع إلى 56 قتيلا، الثلاثاء، في أحدث واقعة تظهر تهالك نظام السكك الحديدية بالبلاد، والتي يرجع تاريخها للقرن التاسع عشر.

واصطدم قطار بعربات قطار آخر خرجت عن مسارها، أمس الإثنين، في حادث أسفر توا عن مقتل 36 على الأقل وإصابة أكثر من مئة بجروح.

وقالت نازيا جابين المتحدثة باسم السكك الحديدية، إن عدد القتلى ارتفع إلى 56 بعد انتشال جثث من العربات المحطمة المتناثرة على القضبان أثناء الليل. وأضافت أن 23 مصابا ما زالوا يتلقون العلاج.

وأفادت بيانات من السكك الحديدية والجيش الباكستاني، الذي عمل في الموقع إلى جانب الشرطة وفرق الإنقاذ، بأنه تم الانتهاء من عمليات الإنقاذ.

كان أحد القطارين قد انحرف عن مساره بمنطقة كهوتكي أمس الإثنين وخرج عدد من عرباته عن القضبان وسقطت على المسار المجاور. وفي غضون دقائق جاء القطار الثاني من الجهة المعاكسة واصطدم بها. وكان بالقطارين 1388 راكبا.