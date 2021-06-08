موعد نتائج النقل الداخلي والخارجي edu.moe.gov.sa عبر نظام فارس وخطوات التسجيل

موعد نتائج النقل الداخلي والخارجي لمعلمي مدارس المملكة بالقطاع الحكومي حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل فارس لطلبات تنقلات المعلمين بين مدارس المملكة، وذلك وفق الجدول الزمني المقرر للنقل لهم، وقد اشارت مؤشرات البحث العالمية في جوجل تزايد في مؤشر البحث على نظام فارس، كما يتابع المعلمين التعرف على مواعيد الإعلان عن النتائج.

وزارة التربية والتعليم بالمملكة

وتولي وزارة التربية والتعليم الاهتمام بالمعلمين والطلاب وأيضا الإداريين، وحرصا على العملية التعليمية تدرس وزارة التربية والتعليم بالمملكة عودة الدراسة بالمدارس في العام الدراسي المقبل 1442-1443، وذلك بعد تراجع في أعداد الإصابات اليومية من فيروس كرونا وارتفاع أعداد الذين تلقوا اللقاح، ومن أهم التحضيرات للعام الراسي المقبل هو تحضير المدارس إعداد المعلمين، وبذلك اتاحت تنقلات المعلم عبر نظام فارس.

تسجيل حركة تنقلات المعلمين عبر نظام فارس

أتاحت وزارة التربية والتعليم الرابط الخاص بتنقلات المعلمين، رابط نظام فارس، للتيسير في عملية التسجيل الإلكتروني لحركات النقل وفق الجدول الزمني المقرر لذلك:

يتم متابعة الإدارات التعليمية للتسجيل في أي منها. يقوم المستخدم بالدخول على رابط نظام فارس. يتم كتابة كلمة المرور الخاصة بالمعلم ورمز التحقق. يقوم باختيار ايقونة “الخدمة الذاتية”. يتم اختيار ايقونة رغبات النقل ويقوم بإدخال الرغبات. يقوم بإقرار الشروط وإدخال البيانات واتباع باقي الخطوات. وفي حالة النقل الداخلي يتم تغيير الطلبات وإدخال 20 رغبة. يتم حفظ البيانات ثم الخروج.

الجدول الزمني لتسجيلات المعلمين في نظام فارس المواعيد يبدا التسجيل في طلبات النقل الخارجي

يتم مراجعة الطلبات في 11 شوال 1442 وحتى 15 شوال 1442 من 15 شوال وحتى 24 شوال

تتميز أليات متابعة مراجعات الطلبات في نظام فارس بالتيسير حيث يتزامن النقل الداخلي مع الخارجي في نفس الوقت كما لا يكون هنالك حاجة لتحديث البيانات الخاصة بالمعلم على الموقع، حيث يتم فقط تأكيدها فقط من طالبي النقل.

والبحث عن موعد نتائج النقل الداخلي والخارجي للمعلمين يتم اعتمادها حسب الجدول الزمني المقرر لذلك: حيث يتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الخارجي في 21 ذو القعدة 1442

يتم تقديم التظلم إلكترونيا في 27 ذو القعدة 1442.

تبدا مرحلة ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيا من الأول وحتى الخامس من شهر ذي الحجة.

يبدا الإعلان عن نتائج النقل الداخلي في 22 ذي الحجة.

يتم اعتماد نتائج النقل الداخلي بعد انتهاء فترة التظلم في 29 ذي الحجة.

موعد نتائج النقل الداخلي والخارجي