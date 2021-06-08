الملك عبدالله يلتقي شخصيات سياسية ويؤكد على الحوار

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه شخصيات سياسية أن نجاح ‫الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن.

وشدد الملك عبدالله الثاني على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة، وتطوير الاقتصاد باعتبارها عملية متكاملة أساسها سيادة القانون.

وقال الملك عبدالله الثاني: "الأوراق النقاشية هي نقطة انطلاق للحوار حول عملية الإصلاح".

وكان رئيس مجلس النواب الأردني، المحامي عبد المنعم العودات، قد أدان باسم المجلس، وبشكل صارم، ما صدر من عبارات مسيئة تجاه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وأعلن العودات - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، في مستهل جلسة النواب الطارئة اليوم الأحد - "رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة الملك، وأي مساس بالنظام الاجتماعي، والتوافق العشائري والعائلي، والسلم الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار الأردن الشامخ.