بالفيديو.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

خلال تحيته لجماهير اجتمعت للقائه، تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصفعة قوية على وجهه، من قبل أحد الشبان.
وقالت قناة (بي إف إم) التلفزيونية وإذاعة (آر إم سي)، الثلاثاء، إن السلطات الفرنسية ألقت القبض على شخصين، بعدما صفع رجل الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه، خلال جولة مع حشد من الناس في منطقة دروم بجنوب شرق فرنسا.
ونشرت القناة والإذاعة مقطعا مصورا جرى تداوله على تويتر، ويظهر فيه رجل يرتدي قميصا أخضر ونظارة وكمامة وهو يهتف "تسقط الماكرونية" ثم يوجه إلى ماكرون صفعة قوية على الوجه.
ويظهر المقطع أيضا تدخل الحاشية الأمنية لماكرون بسرعة لجذب الرجل إلى الأرض وإبعاد ماكرون عنه.
وأكدت حاشية ماكرون الخبر، مشيرة إلى أن رجلا حاول صفع الرئيس.
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