نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة ألترم الثاني 2021 || مصدر مسئول بصرح بموعد إعلان النتيجة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، من أهم موضوعات التي يتم البحث عليها من قبل الطلاب والطالبات الذين أدوا أمتحانات الصف الثالث الإعدادي، بداية من أول يونيو حتى اختتموا الامتحانات أمس الإثنين 2021/06/07، وسط تدابير احترازية لم تشهدها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من قبل وكان السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عطية، قد أعلن أن لجان التصحيح تعمل في تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب من يوم الأحد ثاني يوم مباشراً للامتحانات المادة التي يتم أمتحانها يتم البد في تصحيحها في اليوم التالي، من أجل أن يتم الانتهاء في أسرع وقت ممكن من تصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من السيد محافظ القاهرة، كي يتم رفعها على رابط بوابة التعليم الأساسي لكي يدخل الطلاب برقم الجلوس والاستعلام عنها.نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
تعتبر محافظة القاهرة، من أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد الطلاب في الشهادة الإعدادية حيث يوجد بالمحافظة 158 ألف و 796 طالب وطالبة، مقسمين إلي 82 ألف و30 طالب، و 76 ألف و766 طالبة، لذا فعملية المراجعات والتدقيق بالنتيجة عملية ليست باليسيرة وقد صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم أن اللجان المختصة بالتصحيح قاربت على الانتهاء من التصحيح، وسوف يتم الانتهاء من عملية التصحيح نهاية الأسبوع الجاري، وإعلان النتيجة مطلع الأسبوع القادم.أستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية
يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام بسهولة عن النتيجة من خلال أتباع الخطوات التالية.
- الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي.
- تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- تسجيل أسم المحافظة التابع لها الطالب والمديرية التعليمية التابعة لها المدرسة.
- الضغط على عرض النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتيجة من الدرجات ونسبة النجاح العامة للطالب.
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة ألترم الثاني هي التي سيتم تقييم الطالب من خلالها فقط، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات بعد إعلان النتيجة مباشراً أمام الطلاب المتضررين من نتيجتهم، وسوف يتم بحث شكواهم ومن له حق سوف يأخذه لأن هدف الوزارة هو صالح الطلاب والطالبات في المقام الأول.
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نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، من أهم موضوعات التي يتم البحث عليها من قبل الطلاب والطالبات الذين أدوا أمتحانات الصف الثالث الإعدادي، بداية من أول يونيو حتى اختتموا الامتحانات أمس الإثنين 2021/06/07، وسط تدابير احترازية لم تشهدها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من قبل وكان السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عطية، قد أعلن أن لجان التصحيح تعمل في تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب من يوم الأحد ثاني يوم مباشراً للامتحانات المادة التي يتم أمتحانها يتم البد في تصحيحها في اليوم التالي، من أجل أن يتم الانتهاء في أسرع وقت ممكن من تصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة من السيد محافظ القاهرة، كي يتم رفعها على رابط بوابة التعليم الأساسي لكي يدخل الطلاب برقم الجلوس والاستعلام عنها.نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
تعتبر محافظة القاهرة، من أكبر محافظات الجمهورية من حيث عدد الطلاب في الشهادة الإعدادية حيث يوجد بالمحافظة 158 ألف و 796 طالب وطالبة، مقسمين إلي 82 ألف و30 طالب، و 76 ألف و766 طالبة، لذا فعملية المراجعات والتدقيق بالنتيجة عملية ليست باليسيرة وقد صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم أن اللجان المختصة بالتصحيح قاربت على الانتهاء من التصحيح، وسوف يتم الانتهاء من عملية التصحيح نهاية الأسبوع الجاري، وإعلان النتيجة مطلع الأسبوع القادم.أستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية
يمكن لجميع الطلاب والطالبات الاستعلام بسهولة عن النتيجة من خلال أتباع الخطوات التالية.
- الدخول على رابط بوابة التعليم الأساسي.
- تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.
- تسجيل أسم المحافظة التابع لها الطالب والمديرية التعليمية التابعة لها المدرسة.
- الضغط على عرض النتيجة سوف تظهر تفاصيل النتيجة من الدرجات ونسبة النجاح العامة للطالب.
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة ألترم الثاني هي التي سيتم تقييم الطالب من خلالها فقط، وسيتم فتح باب تقديم التظلمات بعد إعلان النتيجة مباشراً أمام الطلاب المتضررين من نتيجتهم، وسوف يتم بحث شكواهم ومن له حق سوف يأخذه لأن هدف الوزارة هو صالح الطلاب والطالبات في المقام الأول.
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