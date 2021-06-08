موقع أبشر الموقع الأول في تقديم الخدمات بالمملكة وأهم المميزات ورابط التسجيل

موقع أبشر يعتبر من أكثر المواقع التي يفضلها المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، موقع أبشر تم طرحه للمواطنين في الفترة الأخيرة، هذا الموقع سهل الكثير على المواطنين وذلك لأن وزارة الداخلية قامت بوضع الكثير من الخدمات على هذا الموقع، من بين الخدمات التي وفرتها خدمة المرور وخدمة الأحوال المدنية وكذلك خدمة الجوازات وغيرها من الخدمات التي تكبير الكثير من الأوراق، وذلك الأمر لمنع التجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا.

موقع أبشر

من خلال موقع أبشر تم توفير الكثير من الخدمات للعملاء فيحتوي على الكثير المميزات والخصائص المميزة من بينها ميزة توفير فرص عمل خالية، وذلك الأمر سهل على المواطنين خطوة البحث المستمر عن وظيفة مناسبة، في هذا المقال سنقدم لكم الطريقة الصحيحة التي من خلالها يتم التسجيل على منصة أبشر، وأيضاً تأكيد تسجيل الدخول.

في بداية الخطوات يقوم العميل بالبحث عن موقع أبشر ومن ثم يقوم بفتحه.

يقوم المواطن بالضغط على خاصية أفراد.

يقوم المواطن بالضغط على خاصية مستخدم جديد.

ثم تسجيل بعض البيانات التي يحب كتبها ويتأكد من دقتها والتي تكون مثل رقم الهاتف أو رقم الهوية ومكان الإقامة وغيرها.

في الخطوة التالية يقوم المواطن بكتابة الاسم الخاص به باللغة الانجليزية، وأيضاً يقوم بكتابة كلمة السر الخاصة ويتم تأكيدها وكتابتها مرة أخرى، ومن ثم يتم استكمال باقي الخانات الفارغة.

ستصل رسالة للمواطن للتأكد من تسجيله.

سيقوم المواطن بالدخول على المنصة الإلكترونية.

يتم كتابة الرقم السري وأيضاً ادخال اسم المستخدم.

يقوم المواطن بالنقر على خاصية تسجيل الدخول.

يقوم الموقع بإرسال رسالة للمواطن تحتوي على كلمة السر.

بعد ذلك يتم الدخول إلى الموقع، والاستعلام عن الخدمة المطلوبة.

تسجيل دخول منصة أبشر