دوت الخليج :- قرر مدير الامن العام ترفيع عدد من العقداء الى رتبة عميد . وتاليا الاسماء : محمود عواد محمد مبيضين سفيان الربابعة خليل العبداللات باسم الخرابشة ماهر العموش فخري القطارنة فلاح المجالي عمر المعايطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالاسماء : ترفيعات بالامن العام الاردني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.