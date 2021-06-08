11 وفاة و 655 إصابة جديدة في الأردن

دوت الخليج : أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 وفاة و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
ووفق الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية اليوم الاثنين، فقد ارتفع إجمالي الوفيات إلى 9541، وحالات الإصابة بكورونا إلى 740502.
فيما بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2.96%، من إجمالي الفحوصات المجرية للكشف عن الفيروس والتي بلغ عددها 22128.
وبلغت حالات الشفاء 920 حالة، فيما بلغ عدد حالات الخروج من المستشفيات 72 حالة والدخول 61 حالة.
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