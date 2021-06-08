مدرب الزمالك: فرصة اللقب تعتمد على الأهلي وقصة ساسي "معقدة"

التقى موقع دوت الخليج بالمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، للحديث عن كافة الأمور الشائكة التي تخص فريق الكرة، وشرح موقف اللاعبين المعارين من العودة وأيضا رحيل عدد من نجوم الفريق ممن تنتهي عقودهم مع القلعة البيضاء.

فرص الزمالك لحصد لقب الدوري العام

ويتصدر الزمالك الذي يقوده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، جدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 55 نقطة من 25 مواجهة بالمسابقة المحلية وبفارق 6 مباريات أكثر من الأهلي، الغريم التقليدي والوصيف برصيد 41 من النقاط.

ويوضح المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في تصريحات خاصة لـسكاي نيوز عربية، فرص الفارس الأبيض في حصد لقب الدوري المصري هذا الموسم: "من الصعب الحديث عن فرصنا في حصد لقب الدوري هذا الموسم، طالما أن الأهلي لديه الكثير من المباريات المؤجلة، لذا سيكون من الضروري أن ننتظر إلى أن يلعب الأهلي كافة مبارياته المتأخرة لنعرف ما هي فرصنا؟ ".

وبشأن تأثير ضغط المباريات على تعادل الفريق الأخير أمام الجونة بالدوري المصري يجيب المدرب الفرنسي: "تعادلنا سلبيا، خارج ملعبنا في ظل غيابات كثيرة ولاعبين مرهقين بسبب تلاحم المباريات وكنا نلعب كل ثلاثة أيام بشكل متواصل في ملاعب مختلفة، الأمر كان صعب للغاية وبعض اللاعبين كانوا خارج "مستواهم الذهني" واثق في استعادتها بعد فترة التوقف".

تدعيمات الموسم الجديد وموقف المعارين

ويتصور المدرب الفرنسي فريق الزمالك في الموسم الجديد: " التوظيف للموسم المقبل بالفعل أنا راض عن القائمة الحالية هي الأولى حاليا، لا أريد الحديث عن الموسم المقبل في الوقت الحالي لنرى كيف ستسير الأمور هذا الموسم بدون توجيه أي حديث يؤثر بالسلب على الفريق".

وعن مدى حاجة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لتدعيمات في الميركاتو الصيفي يعلق كارتيرون: " بالطبع نحن في حاجة للبحث عن لاعبين بمواصفات معينة لديها القدرة على حسم المباريات واللعب باسم نادي جماهيري كبير مثل الزمالك".

ويكشف المدرب الفرنسي حقيقة ما تردد بشأن طلبه عودة الثنائي المعار رزاق سيسه ومحمد أوناجم لاعبا الزمالك المعارين إلى الاتحاد السكندري والوداد المغربي على الترتيب: " سيسيه قدم مباريات جيدة ولكنه مصاب في الوقت الحالي، لذا من الصعب الرد بشكل جيد، وكذلك أوناجم يقدم موسما جيدا مع الوداد بعد وجود الكثير من المنافسة، لن أحسم هذا الملف حاليا إنه أمر صعب للغاية".

وعن مدى حاجته لمهاجم جديد في الموسم الجديد يعلق الفرنسي: " لم استقر بعد، لدي مجموعة من المهاجمين المميزين وأحاول أن أعطي لجميع المهاجمين فرص على الترتيب لكي يصبحوا في لياقة وجاهزية المباريات، وبشكل عام لم أتخذ قرار بعد بضم مهاجم جديد".

تأثير التغييرات الإدارية وأزمة المستحقات على فريق كرة القدم

ويعلق مدرب الزمالك على كثرة التغييرات الإدارية في نادي الزمالك ومدى تأثيرها على عمله مع الفريق الأبيض: " التغييرات بالطبع أثرت على فريق كرة القدم في مسألة تأخير الأجور على مستوى اللاعبين وتحديدا محرك التحفيز ولكن اللاعبون يستحقون الاحترام لتحملهم هذا الأمر".

ويكمل المدرب الفرنسي موضحا إمكانية تدخله لحل أزمات مستحقات اللاعبين المتأخرة ومدى تأثير هذا الأمر على أداء اللاعبين في الملعب: " لا أفضل الحديث عن أية أمور تخص اللاعبين، مستحقاتهم، عائلتهم وحياتهم الشخصية".

وعن تدخله لتمديد عقود عدد من العناصر الأساسية ممن ينتهي تعاقدهم مع النادي الأبيض يوضح كارتيرون: " نعم سأقوم بهذا الأمر مع بعض اللاعبين سأبحث العقود التي هي جزء من مهامي بالطبع إذا اضطررت للقيام بذلك سأقوم بذلك بالفعل".

أزمة فرجاني ساسي

ويردف المدرب الفرنسي حديثه عن أزمة تمديد عقد فرجاني ساسي: " ساسي لاعب ممتاز، أتمنى بقائه مع الزمالك عقده ينتهي بنهاية الموسم، ولا يوجد شيء في عقده ينص على نهايته في 30 يونيو، أما عن مصيره فهذا أمر معقد للغاية".

ويسترسل كارتيرون معلقا على مستوى يوسف أوباما وأحمد السيد زيزو في الفترة الأخيرة: " أشكر أوباما هو لاعب هام جدا بالنسبة لنا وله دور واضح، وسعيد بعودة زيزو لمستواه المعهود في المباريات الأخيرة".

وعن مشاركة الثنائي شيكابالا وعبد الشافي مع الزمالك يعلق المدير الفني للزمالك: " عبد الشافي وشيكا لاعبين كبار جدا ولديهم خبرات كبيرة، بالطبع ليس شرطا أن يشاركا في كافة المباريات نظرا لعامل السن ولكن سأستعين بخبراتهم دائما في المواجهات الكبرى".

حراسة المرمى

ويستأنف كارتيرون حديثه عن قضية حراسة المرمى في الزمالك في ظل تواجد عدد من الحراس المميزين: " الأمر صعب جدا ومعقد للغاية بالنسبة لاختيار حراس المرمى، لدينا ثلاثة حراس بمستوى ممتاز وهم صفوة حراس الدوري، لذلك الأمر دائماً يكون صعب في الإختيار".

لقب "الديك الفرنسي"

ويبدي المدرب الفرنسي سعادته بلقب "الديك الفرنسي" الذي أطلقته جماهير القلعة البيضاء معلقًا: "سعيد جدا لهذا اللقب وأشكر جماهير الزمالك عليه، لأنه رمز بلدي "فرنسا" وهذا أمر أعتز به كثيرا".

تأثير الأخطاء التحكيمية على نتائج الزمالك

ويتم باتريس كارتيرون تصريحاته مبديا رأيه في تأثير الأخطاء التحكيمية على نتائج الزمالك هذا الموسم: " حاليا من غير المجدي أن نجادل حول الأخطاء التحكيمية، وأعتذر لأنني طُردت في مباراة الإسماعيلي، كان ينبغي أن أظهر المثال، ولكن الأهم هو أن نحاول أن نلعب بشكل جيد لكسب المباريات القادمة لا أن نركز على التحكيم".