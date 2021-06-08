الكاظمى: نجحنا فى إبعاد شبح الحرب عن العراق

جدة - نرمين السيد - وأضاف الكاظمى خلال جلسة مجلس الوزراء العراقى، بحسب بيان لمكتبه الإعلامى، "تمكنت الحكومة على الرغم من التركة الثقيلة والتحديات الكبيرة من إنجاز خطوات مهمة على طريق الإصلاح، وإنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، وتحاول جاهدة وبخطط واستراتيجيات تم إعدادها لوضع البلد على الطريق الصحيح".

وتابع: "بعد أن طوينا العام الأول من عمر الحكومة التى منحها مجلس النواب الثقة، نؤكد أن العراق قادر على أن يلعب دوره الحضارى فى هذا العالم، فهو عراق الحضارة والكتابة والقانون والعِلم"، مؤكدا حرصه على إقامة علاقات متوازنة مع جيران العراق والقوى الإقليمية والدولية.