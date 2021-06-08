هجوم إلكترونى على نظام الاتصالات فى الكونجرس الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأكد موقع Punchbowl News، بحسب "روسيا اليوم"، أنه لم يتمكن ما يقرب من 60 مكتبا فى مجلس النواب، من الجمهوريين والديمقراطيين، ولعدة أسابيع من الوصول إلى المعلومات بسبب الهجوم، مشيرا إلى أنه لم يتم حل الموضوع بعد.

وقالت كاثرين سزبيندور كبيرة المسؤولين الإداريين فى مجلس النواب، لـ Punchbowl News، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن الهجوم قد يكون خرق أيضا أنظمة تكنولوجيا المعلومات فى الكونجرس.

وأكدت أنه "تم إخطار مكتب كبير الموظفين الإداريين من قبل iConstituent بأن نظام الرسائل الإخبارية الإلكترونية قد تعرض لهجوم من برامج الفدية وفى هذا الوقت لا يوجد ما يشير إلى أى تأثير للهجوم على بيانات مجلس النواب".

هذا، ويوفر نظام iConstituent خدمات لمكاتب الكونجرس، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال مع الناخبين والتعاون معهم وإدارة جميع الاتصالات الداخلية والخارجية.