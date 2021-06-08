رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم ومدة صلاحية التأشيرة online عبر أبشر للجوازات

ننشر رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم عبر بوابة مقيم علم السعودية تزامنا مع تزايد معدلات البحث عن رابط بوابة مقيم علم الرسمي من أجل الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم من وإلى المملكة العربية السعودية من قبل الوافدين العاملين في السعودية خاصة مع بداية فصل الصيف وحلول الموعد المفضل للكثيرين في العودة إلى بلادهم لقضاء الإجازة السنوية مع ذويهم

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم

يأتي تزايد البحث عن رابط الاستعلام عن صدور تأشيرة الخروج والعودة للمقيم عبر المنصات الرقمية بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية تفعيل مديرية الجوازات منصة مقيم للتيسير على العاملين المقيمين في المملكة العربية السعودية في معرفة كل الأمور المتعلقة بالتأشيرات ضمن رؤية المملكة 2030 بتفعيل دور المنصات الرقمية في تقديم الخدمات للجمهور وتعظيم الاستفادة القصوى من الموارد التكنولوجية ومواكبة التطور والحداثة.

رابط بوابة مقيم لإصدار تأشيرة خروج وعودة مقيم

وفعلت وزارة الداخلية السعودية رابط بوابة مقيم الرسمي لسهولة الاستعلام عن صدور تأشير مقيم للخروج والعودة إلى المملكة عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الجوازات والزحام والتكدس في المؤسسات الحكومية، ويمكن الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى رابط موقع مقيم علم الرسمي.

يتم اختيار أول قائمة من الاختيارات المتاحة والضغط على أيقونة رَقَم التأشيرة.

قم بتسجيل رَقْم التأشيرة المراد الاستعلام عنها

اضغط على أيقونة المتابعة ثم ابدأ في إضافة البيانات المطلوبة.

اختر أيقونة حقل التحقق لمعرفة كافة التفاصيل المُتعلقة بـ تأشيرات الخروج والعودة.

الاستعلام عن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

وعن كيفية الاستعلام عن مدة صلاحية تأشير الخروج والعودة للمقيم، نرصد لكم رابط مواقع أبشر للجوازات، للتأكد من مدى سريان صلاحية التأشيرة، من خلال اتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

اضغط على أيقونة الاستعلامات عن التأشيرة.

اختر أيقونة الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة.

قم بتسجيل رقم الإقامة الخاصة بك بشرط أن تكون سارية.

اكتب رقم هوية صاحب العمل أو الكفيل

سجل رقم التأشيرة في المكان المحدد

اضغط على أيقونة عرض وسوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بـ التأشيرة.

منصة ابشر

وتوفر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب الوافدين للعمل والإقامة في المملكة، مثل تجديد واستخراج جواز السفر والاستعلام عن صلاحيته والاستعلام عن فرص العمل المتاحة والتسجيل لوظائف جديدة تحت إشراف منصة أبشر التي يتم الإعلان عنها في المملكة بشكل دوري.