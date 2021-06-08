تسجيل دخول أبشر بالخطوات المنصة الخدمية الاولى بالمملكة

تسجيل دخول أبشر في المملكة العربية السعودية من أسهل الخطوات التي يمكن إتمامها، كما أن هذه المنصة من المنصات المفيدة للمواطنين، قامت وزارة الداخلية في المملكة باعتبار منصة أبشر كمنصة رئيسية لها ومن خلالها أصبح يتم جميع التعاملات التي تخص المملكة والتي تخدم المواطنين، هذه المنصة استفاد من خلالها الكثير من العملاء عند الإشتراك بها، عن طريق هذه المنصة تغيرت جميع الطرق التقليدية التي تطلب لكي يتم توقيع وثائق وأصبح هذا الأمر من أسهل الخطوات.

تسجيل دخول أبشر

في هذا المقال سنقدم للمواطن الطريقة الصحيحة التي يمكن اتباعها والتي تمكن أي مواطن داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بالتسجيل على منصة أبشر الالكترونية.

ذلك الأمر من أحد الأسباب التي تهدف إلى نهضة المملكة وأن تكون دولة متطورة وتتم جميع خدماتها بشكل إلكتروني ومن دون تدخل أي عنصر بشري.

لكي يقوم المواطن بتسجيل الدخول على منصة أبشر يجب أن يكون مواطن داخل المملكة أو سعودي الأصل والمنشأ.

يتم الدخول على منصة أبشر ومن ثم يقوم كل مواطن بالضغط على الأيقونة التي يوجد بها كلمة أفراد.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة التسجيل والتي تكتب بجملة مستخدم جديد.

في الخطوة يتم كتابة جميع البيانات التي يطلبها الموقع، هذه البيانات يجب استكمالها بحذر ودقة، وذلك لأن من خلالها سيتم التسجيل.

عند الانتهاء من جميع البيانات يقوم المواطن بالضغط على زر إنهاء التسجيل.

منصة أبشر

منصة أبشر منصة إلكترونية تم طرحها مؤخراً في المملكة العربية السعودية، عند الاشتراك في هذه المنصة يتمتع المواطن بالكثير من الميزات الرائعة، من بينها خدمات مختلفة منها خدمة الجوازات وخدمة البحث عن الوثائق المفقودة وغيرها من الخدمات التي كانت تحتاج سابقاً إلى بذل المجهود للحصول عليها، يتم الآن إنهائها بشكل إلكتروني وفي وقت قصير.