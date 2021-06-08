الآن رابط التقديم على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية 2021 لتسجيل استمارة موظفي يوم الاقتراع online

ننشر رابط التقديم على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 2021 عبر موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بالتزامن مع اقتراب موعد انعقادها خلال الفترة المقبلة وإعلان المفوضية عن حاجتها للموظفين للعمل خلال عملية إجراء الانتخابات في جميع المحافظات والولايات العراقية، حيث يحرص الكثير من المواطنين على تسجيل استمارة موظفي يوم الاقتراع خاصة بعض المتعطلين عن العمل بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

التقديم على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

وطالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق 2021 جميع المواطنين بضرورة تسجيل استمارة الاقتراع ومراجعتها حتى يتسنى لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة بكل سهولة دون أي معوقات والتأكد من عدم سقوط بيانات أي من الناخبين خلال يوم الاقتراع.

كما طالبت المواطنين الراغبين في العمل التقديم في موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتسجيل استمارة موظفي يوم الاقتراع بعد التأكد من تطابق الشروط التي حددتها المفوضية للوظائف المتاحة، من موظفي الدولة.

يشترط في المتقدمين لوظائف يوم الاقتراع أن يكون حاصلًا على شهادة لا تقل عن الإعدادية يشترط أن يمتلك المتقدم بطاقة ناخب إلكتروني يجب أن يكون المتقدم من ساكني المحافظة المتقدم فيها يجب أن يتم التسجيل على أساس جغرافي لمركز الاقتراع يشترط أن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر بحقه قرارات عقوبة وحرمان من المكافأة من قبل مفوضية الانتخابات. ألا يتجاوز عمر المتقدم عن مواليد 2002 يجب أن يوقع المتقدم تعهد مكتوب بعدم شموله بإجراءات العدالة والمساءلة يشترط خلو صحيفة الجنائية من أي جناية سابقة يجب ألا يكون ضمن أفراد القوات الأمنية والعسكرية يجب ألا يكون المتقدم من ممثلي الأحزاب التنافسية أو من أحد أقارب المترشحين

شروط التقديم على المفوضة العليا للانتخابات العراقية 2021رابط التقديم على المفوضية العليا لانتخابات العراق

يأتي ذلك بعدما طالبت المواطنين الراغبين في العمل التقديم في موقع المفوضية العليا لانتخابات العراق وتسجيل استمارة موظفي يوم الاقتراع بعد التأكد من تطابق الشروط التي حددتها المفوضية للوظائف المتاحة، من موظفي الدولة.

ويتم تسجيل استمارة المفوضية العليا للانتخابات 2021 عبر رابط موقع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وطالبت المفوضية الموظفين والمواطنين الراغبين في التقدم للتوظيف في يوم الاقتراع بضرورة قراءة الشروط بدقة قبل ملء الاستمارة بعد قراءة كافة الشروط أعلاه، ومن ثم البدء في عملية التسجيل.

يأتي استعداد المفوضية العليا للانتخابات في العراق في ظل إجراءات وتدابير احترازية مشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين المواطنين خلال عملية الاقتراع والتصويت بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين الناخبين وتقليل التجمعات والتأكيد على ارتداء الكمامات الواقية، وتناول تطعيم اللقاح ضد فيروس كوورنا، لإجراء الانتخابات العراقية بدون أي معوقات.

ويتطلع الكثير من أبناء العراق في كافة المدن والولايات العراقية إلى المشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة كموظفين في استقبال الناخبين ومساعدة المواطنين في عملية الاقتراع مقابل مكافئات من قبل المفوضية العليا للانتخابات في سبيل حرصهم على توفير نفقاتهم وشراء متطلباتهم المادية بالتزامن مع تدني مستوى المعيشة للكثير من المواطنين وتوقف عدد من المشاريع بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر انعقاد الانتخابات التشريعية العراقية المعروفة باسم الانتخابات النيابية في العراق خلال الأشهر القليلة المقبلة وتحديدا في 10 أكتوبر 2021.

ويتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي العراقي البالغ عددهم 328 عضوا لتشكيل البرلمان في العراق وانتخاب والرئيس العراقي ورئيس الوزراء من خلالهم، بعد تشكيل المجلس وتحديد الحزب الأكثر اعضاءً بين احزاب العراق المشاركين في الانتخابات لتشكيل مجلس الوزراء.

وتنتظر طاولة المجلس التشريعي العراقي الكثير من الأزمات والمشاكل التي تحتاج إلى حلول ناجزة وسريعة وعلى رأسها ازمة ارتفاع معدلات البطالة في العراق التي يعاني منها الكثير من الشباب بالإضافة إلى أزمة الفقر وارتفاع مستوى المعيشة بشكل متزايد، فضلا عن أزمة كورونا المستجدة التي تؤرق العالم وحاجة العراقيين إلى اللقاحات.