الاحتلال يفرج عن الأسير الأردني أبو جابر اليوم

دوت الخليج :- قالت الهيئة العلية لمتابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين إن سلطات الاحتلال نقلت الأسير الأردني عبدالله أبو جابر من سجن النقب إلى سجن الرملة قبل الافراج عنه الثلاثاء. وكانت وزارة الخارجية قد أكدت في بيان لها سابقا، أن السلطات الإسرائيلية أبلغت السفارة الأردنية في تل أبيب أنه من المرجح استكمال كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لإطلاق سراح المواطن الأردني عبدالله ابو جابر امس الاثنين وسيتم نقله إلى جسر الملك حسين صباح الثلاثاء.

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