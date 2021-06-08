غوتيريش يحصل على دعم مجلس الأمن الدولى لولاية ثانية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أوضح يورجنسون، الذى يشغل منصب رئيس المجلس لشهر يونيو، أن أعضاء مجلس الأمن وهم 193 عضوا، أوصوا بأن يتم إعادة تعيين غوتيريش لمدة خمس سنوات أخرى اعتبارا من 1 يناير 2022.

وقال يورجنسون إن الجمعية العامة للأمم المتحجة ستجتمع على الأرجح فى 18 يونيو، لتأكيد التعيين.