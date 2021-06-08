جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (فرانس 24) - فى نشرتها باللغة الانجليزية - أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تلقى صفعة على وجهه من قبل شخص أثناء تحيته الجماهير فى إقليم "دروم" جنوب شرقى فرنسا، مشيرة إلى أنه جرى التعامل على الفور مع هذا الشخص من قبل قوات الأمن.
ووقع الحادث أثناء قيام الرئيس الفرنسى بزيارة إلى "دروم"، حيث تفقد مدرسة ثانوية تقوم بتدريب الطلاب على العمل فى المطاعم والفنادق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال شخصين على خلفية واقعة صفع الرئيس الفرنسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.