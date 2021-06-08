اعتقال شخصين على خلفية واقعة صفع الرئيس الفرنسى  

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (فرانس 24) - فى نشرتها باللغة الانجليزية - أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون تلقى صفعة على وجهه من قبل شخص أثناء تحيته الجماهير فى إقليم "دروم" جنوب شرقى فرنسا، مشيرة إلى أنه جرى التعامل على الفور مع هذا الشخص من قبل قوات الأمن.

ووقع الحادث أثناء قيام الرئيس الفرنسى بزيارة إلى "دروم"، حيث تفقد مدرسة ثانوية تقوم بتدريب الطلاب على العمل فى المطاعم والفنادق.