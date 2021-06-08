البنك الدولى يعلن رفض فكرة التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وعن السبب من وراء هذا الموقف، أشار بحسب "روسيا اليوم"، إلى إنه يتخوف من أن يعوق ذلك الابتكار فى قطاع الأدوية.
وقال: "نحن لا نؤيد ذلك، لأنه من شأنه أن يخاطر بتقليل الابتكار والبحث والتطوير فى هذا القطاع".
وتعمل العديد من الشركات فى العالم على تطوير أو طورت لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، الذى يعصف بالعالم ويفرض واقعا حياتيا جديدا عليه.
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