البرلمان الأوروبى يصوّت اليوم على الشهادة الرقمية الأوروبية لكورونا

جدة - نرمين السيد - يصوّت البرلمان الأوروبى مساء اليوم على الشهادة الرقمية الأوروبية لكورونا، والتى يُنظر إليها حاليا باعتبارها أداة لاستعادة حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبى، وحث الدول الاعضاء على تنفيذها بحلول 1 يوليو المقبل.





وذكر البرلمان، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذه الشهادة تهدف إلى تيسير السفر بسهولة وأمان من خلال إثبات أن الشخص المسافر قد تم تطعيمه أو خضع لاختبار كورونا سلبيًا أو تعافى من المرض.

وأصبحت البنية التحتية الخاصة بهذه الشهادة متوافرة وهناك 23 دولة من دول الاتحاد مستعدة لاستخدامها من الناحية الفنية، من بينها تسع دول تقوم بالفعل بإصدار والتحقق من نوع واحد على الأقل من هذه الشهادات.

وخلال الجلسة العامة التى عقدت اليوم بالبرلمان ، قال خوان فرناندو لوبيز أغيلار، عضو البرلمان الأوروبى، فيما يتعلق بالشهادة، "إن حرية التنقل تحظى بتقدير كبير من مواطنى الاتحاد الأوروبى، وأن المفاوضات بشأن شهادة كورونا الرقمية قد اكتملت بشكل قياسى من الناحية الزمنية"، مضيفا: "نريد إرسال رسالة إلى المواطنين الأوروبيين مفادها أننا نبذل قصارى جهدنا لاستعادة حرية الحركة".

من جانبه قال المفوض الأوروبى للعدل، ديدييه رايندرز : "الشهادة، التى ستكون مجانية، ستصدر من قبل جميع الدول الأعضاء وسيتعين قبولها فى جميع أنحاء أوروبا.. وستساهم فى الرفع التدريجى للقيود".

وأكد فريق من أعضاء البرلمان على أهمية هذه الشهادة مشددين على أنها تعد بمثابة الخطوة الأولى للتخلص من القيود خاصة بالنسبة الأشخاص الذين يسافرون للعمل، والعائلات التى تعيش فى المناطق الحدودية، وللسياحة، مع التأكيد على أن الأمر متروك حاليا لدول الاتحاد الأوروبى لتنسيق القواعد الخاصة بالسفر.

فيما عبر آخرون عن توقع جميع مواطنى الاتحاد الأوروبى أن يكونوا قادرين على استخدام هذا النظام بحلول بداية الصيف والتزام الدول الأعضاء به، وهذا لا يعنى فقط التطبيق الفنى للشهادة، ولكن أن يكون لدى المواطنين الأوروبيين بعض التنسيق على الحدود الداخلية".

وأكدت مجموعة ثالثة على أهمية احترام الشهادة لعدم التمييز بين المواطنين الأوروبيين وحماية البيانات، مع أهمية تطبيق وتنفيذ الدول الأعضاء لهذا النظام المنسق الجديد، وأن يراقب أعضاء البرلمان الأوروبى احترام تنفيذ مبدأ عدم التمييز.