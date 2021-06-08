رئيس وزراء كندا: مقتل عائلة مسلمة دهسا ”هجوم إرهابي”

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، بما اعتبره ”هجوما إرهابيا“ بعد مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا، مساء يوم أمس الأحد، بشاحنة كان يقودها شاب في مدينة لندن في مقاطعة اونتاريو.

وقال ترودو في خطاب أمام مجلس العموم: إن ”هذه المجزرة لم تكن حادثا، إنها هجوم إرهابي دافعه الكراهية في قلب إحدى مجموعاتنا“.

أوقف المهاجم ووجهت إليه أربع تهم بالقتل المتعمد.