رئيس وزراء كندا: مقتل عائلة مسلمة دهسا ”هجوم إرهابي”

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، بما اعتبره ”هجوما إرهابيا“ بعد مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا، مساء يوم أمس الأحد، بشاحنة كان يقودها شاب في مدينة لندن في مقاطعة اونتاريو.
وقال ترودو في خطاب أمام مجلس العموم: إن ”هذه المجزرة لم تكن حادثا، إنها هجوم إرهابي دافعه الكراهية في قلب إحدى مجموعاتنا“.
أوقف المهاجم ووجهت إليه أربع تهم بالقتل المتعمد.
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