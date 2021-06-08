كيف تفهم حاسبة التمويل وتحصل على افضل هامش ربح للقرض

سنتعلم كيفية عمل حاسبة التمويل الشخصي وباقي الحاسبات لنحصل على افضل هامش ربح للقروض. للعثور على أفضل تمويل شخصي يناسب وضعك المالي ، تأكد من البحث ومقارنة الأسعار والرسوم وشروط السداد من العديد من البنوك وشركات التمويل. وبطبيعة الحال ، تأكد من استخدام حاسبة القروض الشخصية ، حاسبة التمويل العقاري ، حاسبة التمويل التأجيري لاختبار الخيارات المختلفة للعثور على عرض يناسب أهدافك وميزانيتك. مثل قرض شخصي سريع بدون كفيل بقيمة 110 ألف ريال.

كيفية استخدام حاسبة القروض

توضح حاسبة القروض الخاصة ما قد تكون عليه دفعتك الشهرية ، وإجمالي الفائدة المدفوعة ، وإجمالي المبالغ المدفوعة ، بناءً على المدخلات التي تقدمها. هذه المعلومات مفيدة لعدة أسباب:

يمكنك تجربة سيناريوهات مختلفة قبل الالتزام بالقرض. تأكد من تجربة مدد مختلفة للقرض لترى كيف يؤثر ذلك على دفعتك الشهرية وإجمالي الفائدة. يمكنك معرفة ما إذا كانت الدفعة الشهرية تتناسب مع ميزانيتك. إذا كانت الدفعة مرتفعة للغاية ، فحاول الحصول على فترة تمويل أطول. يمكنك تحديد ما إذا كنت على استعداد لدفع إجمالي مبلغ الفائدة مقابل التمويل . إذا كانت مرتفعة للغاية ، فحاول الحصول على فترة قرض أقصر.

إذا لم يؤد تغيير مدة التمويل إلى الحصول على التمويل الذي تتمناه ، فقد تتمكن من خفض تكاليف التمويل اذا اتبعت الأتي:

اقترض أموالاً أقل

قارن القروض مع مقرضين مختلفين

قم بتحسين درجة الائتمان الخاصة بك قبل التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي

شرح نتائج حاسبة القرض الشخصي

لاستخدام حاسبة التمويل الشخصي ، أدخل بعض التفاصيل حول التمويل ، بما في ذلك:

مبلغ التمويل : مقدار المال الذي تريد اقتراضه. مدة التمويل : كم من الوقت سيتعين عليك سداد التمويل . سعر الفائدة: مقدار الأموال التي سيطلبها منك المُقرض لاقتراض الأموال ، معبرًا عنها كنسبة مئوية من التمويل .

بمجرد إدخال تفاصيل التمويل الخاص بك ، تعرض حاسبة التمويل الشخصي ثلاثة أرقام يمكنك استخدامها لتقييم ومقارنة مختلف القروض. إليك ما تعنيه الأرقام:

إجمالي الفائدة المدفوعة: إجمالي الفائدة التي تدفعها طوال مدة التمويل . عادة ما يدفع المقترضون ذوو الدرجات الائتمانية الأعلى فائدة أقل بشكل عام من أولئك الذين لديهم ائتمان ضعيف.

. عادة ما يدفع المقترضون ذوو الدرجات الائتمانية الأعلى فائدة أقل بشكل عام من أولئك الذين لديهم ائتمان ضعيف. إجمالي المبلغ المدفوع: المبلغ الإجمالي الذي تدفعه للمقرض ، بما في ذلك المبلغ الأصلي الذي اقترضته – المعروف باسم “رأس المال” – بالإضافة إلى الفائدة. لا يشمل هذا المبلغ أي رسوم إضافية قد يفرضها البنك الخاص بك.

الدفعة الشهرية: المبلغ الذي تتوقع دفعه كل شهر طوال مدة التمويل. يتم تطبيق جزء من كل دفعة على هامش الربح، ويذهب جزء إلى رأس المال.

إذا اخترت مدة قرض أطول ، فستكون دفعتك الشهرية أقل ، وستكون الفائدة الإجمالية أعلى. مع فترة التمويل الأقصر ، ستكون دفعتك الشهرية أعلى ، لكن الفائدة الإجمالية ستكون أقل.

نصيحة: استهدف أقصر مدة تمويل شخصي ممكنة بحيث لا يزال بإمكانك تحملها.

إليك كيفية تغيير تفاصيل الدفع اعتمادًا على مدة القرض التي تختارها ، بافتراض قرض بقيمة 10000 ريال بفائدة 10٪:

فترة التمويل بالشهور القسط الشهري مجموع الفائدة المدفوعة المبلغ الإجمالي 12 879.16 549.91 10,549.91 24 461.45 1,074.78 11,074.78 36 322.67 1,616.19 11,616.19 48 253.63 2,174.04 12,174.04 60 212.47 2,748.23 12,748.23

بالإضافة إلى الفائدة ، قد يفرض المُقرض الرسوم الإدارية على التمويل الشخصي ، والتي قد تشمل:

رسوم التأسيس: رسم لمرة واحدة يتقاضاها البنك لتغطية تكاليف معالجة التمويل. تختلف رسوم الإنشاء حسب المُقرض وتكون عادةً 1٪ من إجمالي مبلغ القرض ، اعتمادًا بشكل أساسي على تاريخك الائتماني. يمكن إضافة رسوم الإنشاء إلى رصيد التمويل أو خصمها من مبلغ التمويل .

رسوم السداد المتأخر: قد تكون مدينًا برسوم تأخير إذا لم تسدد دفعاتك الشهرية في الوقت المحدد (ستحدد اتفاقية التمويل التفاصيل). تتراكم الرسوم المتأخرة ، ويمكن أن تضر المدفوعات المتأخرة بدرجة الائتمان الخاصة بك. إنها لفكرة جيدة أن تقوم بإعداد نظام للدفع التلقائي للدفعات ، للتأكد من أنك تدفع في الوقت المحدد كل شهر. تعرف المزيد حول عقوبة التأخر في سداد قسط تمويل شخصي.

غرامة الدفع المبكر: إذا قمت بسداد قرض قبل الموعد المحدد ، فقد يفرض المُقرض رسومًا لتعويض الفائدة المفقودة. يُطلب من المقرضين بموجب القانون الكشف عن رسوم الدفع المبكر قبل أن تحصل على قرض ، لذا تأكد من قراءة التفاصيل – خاصة إذا كنت تخطط لسداد التمويل مبكرًا.

كيف يتم احتساب هامش الربح على التمويل الشخصي؟

تتكون كل دفعة شهرية من جزأين:

حصة الفائدة التي تذهب للبنك

الجزء الأساسي الذي يدفع رصيدك

تظل دفعتك الشهرية كما هي طوال مدة التمويل. ومع ذلك ، يعتمد جزء الفائدة من الدفعة الشهرية على المبلغ الذي لا تزال مدينًا به.

عندما تحصل على قرض لأول مرة ، تكون مدفوعات الفائدة أكبر لأن الرصيد أكبر. عندما يقل رصيدك ، تقل مدفوعات الفائدة – ويذهب المزيد من مدفوعاتك لسداد التمويل .

في ما يلي نموذج جدول لقرض مدته 12 شهرًا بقيمة 1000 ريال بمعدل فائدة 15٪:

جدول السداد إجمالي المدفوعات الشهرية الدفعة الرئيسية الفائدة مجموع الفوائد الرصيد المتبقي 1 90.26 77.76 12.50 12.50 922.24 2 90.26 78.73 11.53 24.03 843.51 3 90.26 79.71 10.54 34.57 763.80 4 90.26 80.71 9.55 44.12 683.09 5 90.26 81.72 8.54 52.66 601.37 6 90.26 82.74 7.52 60.18 518.63 7 90.26 83.78 6.48 66.66 434.85 8 90.26 84.82 5.44 72.09 350.03 9 90.26 85.88 4.38 76.47 264.14 10 90.26 86.96 3.30 79.77 177.19 11 90.26 88.04 2.21 81.99 89.14 12 90.26 89.14 1.11 83.10 0.00

كيف يتم احتساب الفائدة على التمويل الشخصي؟

تتكون كل دفعة شهرية من جزأين:

حصة الفائدة التي تذهب للمقرض

الجزء الأساسي الذي يدفع رصيدك

تظل دفعتك الشهرية كما هي طوال مدة التمويل. ومع ذلك ، فإن المبالغ التي تذهب نحو الفائدة والتغيير الأساسي. هذا لأنه ، مع القروض المطفأة ، يعتمد جزء الفائدة من الدفعة الشهرية على المبلغ الذي لا تزال مدينًا به.

عندما تحصل على تمويل شخصي لأول مرة ، تكون مدفوعات الفائدة أكبر لأن الرصيد أكبر. عندما يقل رصيدك ، تقل مدفوعات الفائدة – ويذهب المزيد من مدفوعاتك لسداد التمويل.

في ما يلي نموذج لجدول إطفاء لقرض مدته 12 شهرًا بقيمة 1000 ريال بمعدل فائدة 15٪:

يمكنك حساب مدفوعات الفائدة الشهرية بنفسك إذا كنت تفضل ذلك – أو إذا كنت مهتمًا فقط برؤية الحسابات. إليك الطريقة:

احسب معدل الفائدة الشهري. قسّم معدل الفائدة السنوي على مدة التمويل بالأشهر. باستخدام تفاصيل القرض أعلاه ، قسّم 15 (سعر الفائدة) على 12 (مدة التمويل بالأشهر) لتحصل على 1.25٪.

احسب دفع الفائدة الشهرية. اضرب الناتج من الخطوة 1 في رصيد التمويل . لذلك ، ستكون دفعة الفائدة للشهر الأول 1.25٪ × 1000 ريال ، أو 12.50 ريالًا. الشهر الثاني سيكون 1.25٪ × 922.24 ريالًا ، أو 11.53 ريالًا ، وهكذا.

طريقة سهلة للضرب في النسبة المئوية هي ضرب الرقمين (على سبيل المثال ، 1000 ريال × 1.25) ثم القسمة على 100. لذلك ، 1000 ريال × 1.25 = 1250 ريالًا ؛ ثم 1،250 100 = 12.50 ريالًا.

ما هو متوسط ​​سعر الفائدة على القرض الشخصي؟

تختلف أسعار الفائدة حسب المدينة والمقرض ومجموعة متنوعة من العوامل الأخرى ، بما في ذلك:

مستوى الرصيد كشف الحساب الراتب الشخصي نسبة الدين إلى الدخل (DTI) فترة التمويل

إذن ، ما هو متوسط ​​سعر الفائدة على تمويل شخصي؟ ليس من السهل تحديد ذلك لأن هناك العديد من العوامل المتضمنة. بشكل عام ، ومع ذلك ، يمكننا تقسيم متوسط ​​سعر الفائدة حسب مدة التمويل ودرجة الائتمان.

بلغ متوسط ​​سعر الفائدة لقرض شخصي لمدة 24 شهرًا 9.34٪ اعتبارًا من أغسطس 2020 ، وفي الوقت نفسه ، كان متوسط ​​سعر الفائدة للقرض الشخصي لمدة 36 شهرًا 9.21٪ و 10.28٪ في البنوك اعتبارًا من يونيو 2020 (أحدث البيانات المتاحة).

تختلف أسعار الفائدة على القروض الشخصية بشكل كبير اعتمادًا على درجة الائتمان الخاصة بك. بشكل عام ، كلما ارتفعت درجة الائتمان الخاصة بك ، انخفض معدل الفائدة لديك. فيما يلي متوسط ​​الحد الأعلى لأسعار الفائدة التي قد تتوقعها ، بناءً على درجات الائتمان المختلفة:

درجة الائتمان متوسط سعر الفائدة ممتازة (720 – 850) 12.5% جيدة (690 – 719) 15.5% متوسطة (630 – 689) 19.9% منخفضة (300 – 629) 32.0%

كيف تحسب المدفوعات على تمويل شخصي؟

إذا كنت تريد حساب دفعة القرض الشهرية بنفسك ، فاقسم المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه (بما في ذلك المبلغ الأساسي والفائدة) على مدة التمويل (بالأشهر). على سبيل المثال ، لنفترض أن المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه هو 2400 ريال ، ومدة التمويل 24 شهرًا. ستكون دفعة قرضك الشهرية 100 ريال (2400 ريال 24 = 100 ريال).

بشكل عام ، تظل دفعتك الشهرية كما هي طوال مدة التمويل بالكامل. ومع ذلك ، قد يتغير الدفع إذا طلبت من المُقرض الخاص بك التأجيل. يسمح لك التأجيل بأخذ استراحة مجدولة من المدفوعات إذا كنت تعاني من ضائقة مالية – بسبب فقدان الوظيفة أو حالة الطوارئ الطبية أو حالة الطوارئ الوطنية (COVID-19 ، على سبيل المثال).

ضع في اعتبارك أن الفائدة قد تستمر في التراكم خلال فترة التأجيل. إذا كان الأمر كذلك ، فسيكون لديك مبلغ إجمالي أعلى لسداده – مما يعني إما دفع دفعة شهرية أعلى إلى الأمام أو فترة قرض أطول (أو كليهما). إذا كنت تحصل على تأجيل ، فقم بتوضيح الشروط مع المُقرض قبل موافقتك على ذلك.

ما هي أطوال المدة الأكثر شيوعًا للقرض الشخصي؟

تأتي القروض الشخصية بأطوال مختلفة ، ولكن معظمها يتراوح بين عام وخمسة أعوام. ومع ذلك ، يمكنك العثور على قروض شخصية بفترات سداد أطول – تصل إلى 15 عامًا. لكن هذا أمر صعبًا.

ومع ذلك ، مع الحصول على تمويل شخصي طويل الأجل ، ضع في اعتبارك أن أسعارك قد تكون أعلى ، وسوف ينتهي بك الأمر بدفع فائدة عامة أكثر مما تدفعه بقرض قصير الأجل. علاوة على ذلك ، فإن التمويل الشخصي طويل الأجل يعني أيضًا وجود عبء دين طويل الأمد ، بالإضافة إلى المزيد من الفرص لتسديد المدفوعات المتأخرة ، مما قد يضر بائتمانك.