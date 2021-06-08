الإفراج عن الأسير الأردني أبو جابر

دوت الخليج :- أفادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت قبل قليل عن الأسير الأردني عبد الله نوح أبو جابر (44 عاماً) ، وقامت بتسليمه للأردن، بعد قضائه أكثر من 20 عاماً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأردني عبدالله أبو جابر، من معتقل النقب إلى معتقل الرملة تمهيدا للإفراج عنه الثلاثاء، بحسب رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى الفلسطينيين أمين شومان.
وسينقل أبو جابر بعد ذلك من سجن الرملة إلى الأردن، وفق مراسلة "المملكة" التي نقلت عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين القول إن وضع "أبو جابر" الصحي "جيد".
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