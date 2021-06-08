رئيس حكومة فرنسا مستهجنا واقعة صفع ماكرون: الديمقراطية مبنية على الحوار 

جدة - نرمين السيد - وقال كاستيكس، تعليقا على الواقعة، حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية، إن الديمقراطية مبنية على النقاش، وعلى الحوار، حيث تتصادم الأفكار، ويتم التعبير عن الخلاف المشروع، لكن لا يمكن أبدا أن يكون هناك عنف أو اعتداء لفظى، ناهيك عن الاعتداء الجسدى".

وكان رئيس الوزراء الفرنسى فى البرلمان وقت وقوع الحادث.

ووقع الحادث أثناء قيام الرئيس الفرنسى بتحية حشد من المواطنين أثناء زيارته إلى إقليم "دروم" حيث كان قد انتهى للتو من زيارة مدرسة ثانوية تقوم بتدريب الطلاب على العمل فى المطاعم والفنادق.

وعلى الفور تم التعامل مع الشخص المتعدى من قبل قوات الأمن، وأفادت وسائل إعلام فرنسية باعتقال شخصين على خلفية الحادث.