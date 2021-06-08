الأردن يتسلم المواطنين المفرج عنهما من إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ذلك جاء بعد أن أسفرت الجهود المكثفة التى بذلتها الوزارة ومؤسسات الدولة المعنية عن قيام السلطات الإسرائيلية بإسقاط لائحة الاتهام بحقهما وإلغاء إجراءات الاعتقال وإخلاء سبيلهما.

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