الكنيست: التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة الأحد

القدس المحتلة ـ رويترز: قال رئيس البرلمان الإسرائيلي ياريف ليفين إن الكنيست سيجري يوم الأحد تصويتا على الموافقة على حكومة جديدة تحل محل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أطول زعماء إسرائيل بقاء في سدة الحكم.

وإذا حصلت الحكومة الائتلافية التي تضم تيارات اليمين واليسار والوسط وأحزابا عربية، على موافقة البرلمان فستؤدي اليمين في اليوم نفسه لتنتهي بذلك فترة حكم نتنياهو الذي تولى منصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاما متصلة ليحل محله القومي نفتالي بينيت.

وكان يائير لابيد زعيم حزب يش عتيد (هناك مستقبل) قد أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه وبينيت، وهو وزير دفاع سابق يتزعم حزب يامينا اليميني المتطرف، شكلا ائتلافا حاكما ذا قاعدة عريضة بعد انتخابات 23 مارس التي لم تأت بنتائج حاسمة وكانت رابع انتخابات عامة تجريها إسرائيل في عامين.

ويسعى الائتلاف القادم أيضًا إلى استبدال رئيس البرلمان، وفقا لتقارير إعلامية، لأن ليفين عضو في حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو. ولا يزال نتنياهو يحاول حرف الحكومة القادمة عن مسارها وانتقد بينيت بشدة واتهمه بارتكاب “خيانة القرن” بدخوله الائتلاف الجديد.

يحظى تحالف الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية بأغلبية ضئيلة تبلغ 61 من أصل 120 نائبا في الكنيست. لكن حتى بعد توقيع اتفاق التحالف، هناك مخاوف من انشقاقات محتملة.

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