11 مليار دولار إضافية تكلفة اللقاح والغذاء مجانا فـي الهند

■ إيران تخشى عودة الأيام الصعبة

■ الكويت تجيز استخدام جونسون آند جونسون

■ موديرنا تسعى لموافقة «الأوروبي» على تطعيم المراهقين

■ روسيا تعلن تكلفة سياحة التطعيم للأجانب

عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

■■ قالت بلومبرج نيوز إن الهند ستحتاج إلى إنفاق 800 مليار روبية إضافية (11 مليار دولار) لتوفير اللقاح والغذاء مجانا لملايين المتضررين من الموجة العنيفة من العدوى بفيروس كورونا. وأضافت بلومبرج نقلا عن أشخاص على دراية بالأمر أن حكومة الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ستخصص 700 مليار روبية أخرى لتوفير الغذاء للفقراء والمحتاجين حتى نوفمبر. وذكرت المصادر أن الحكومة قد لا تحتاج للجوء إلى سوق السندات للحصول على الأموال مشيرة إلى توزيعات بقيمة 991.2 مليار روبية تلقتها من البنك المركزي وتدفقات متوقعة من مبيعات أصول.■■

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الاثنين بعد إغلاق الأسواق إن الهند ستوفر اللقاح مجانا لكل البالغين، في مسعى لكبح جائحة حصدت مئات الآلاف من الأرواح.

وبموجب السياسة السابقة كانت الحكومة الاتحادية تمنح اللقاحات المجانية لكبار السن والعاملين على الخطوط الأمامية لكن حكومات الولايات والمستشفيات الخاصة كانت مكلفة بإعطاء اللقاحات مقابل رسم معين للأشخاص في الفئة العمرية 18 ـ 44 عاما.

وحتى الآن لم يتم إعطاء جرعتين من اللقاح إلا لإلى ذلك أكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران سيما سادات لاري أن عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس كورونا قد انخفض في البلاد الأسبوع الماضي. ولفتت إلى أنه “على الرغم من استمرار الاتجاه التنازلي في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوع الماضي، فإن تراجع المعدل بطيء للغاية وتوقف في بعض المحافظات، وهو ما يمكن اعتباره إنذارا خطيرا”.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية عنها القول إن “نسبة الالتزام بالبروتوكولات الصحية في البلاد تبلغ نحو 70%، وهي بعيدة عن المستوى المطلوب”. وأشارت إلى أن بعض المدن تشهد انتشارا للسلالتين الهندية والجنوب أفريقية من فيروس كورونا، محذرة من أن عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية يهدد “بالتأكيد بعودة الأيام الصعبة”.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الإثنين تسجيل 120 حالة وفاة و 4907 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا ارتفع إلى نحو مليونين و 971 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 81183 .

وذكرت أن 3687 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليونين و 566 آلاف حالة. يأتي ذلك فيما قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الكويت أجازت استخدام لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من مرض كوفيدـ19.

وهذا هو رابع لقاح تجيزه الكويت بعد لقاحات فايزر بيونتك وأسترا زينيكا ومودرنا.

وفي السياق قدمت شركة موديرنا الأمييكية للأدوية طلبا لوكالة الأدوية الأوروبية للحصول على موافقة تسويقية مشروطة لاستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا لتطعيم المراهقين. وفقا لبيان للشركة. ولا تزال الشركة تخطط لتقديم طلب للحصول على إذن استخدام الطوارئ للقاح من إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وفي موسكو أعلن رئيس الاتحاد الروسي للسياحة، أندري إجناتيف، أن تكلفة سياحة الأجانب لغرض التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا ستبدأ من 700 دولار للفرد، تشمل الإقامة والاستشارات الطبية.

ونقل موقع قناة “آر تي عربية” الروسية عنه القول إن “المشرفين على تنظيم الرحلات يعملون على توفير خيارين لسياحة التطعيم”، موضحا أن الخيار الأول هو رحلة مدتها 21 يوما، ستتضمن بالإضافة إلى اللقاح، برنامجا متنوعا ثقافيا ورحلات تشمل مناطق مختلفة في روسيا، وستتراوح كلفة هذا الخيار بين 1500 و2500 دولار.

أما الخيار الثاني فيتضمن رحلتين مدة كل منهما ثلاثة أيام، وتشمل التكلفة الإقامة والتنقلات والاستشارات الطبية والتطعيم، وتبدأ من 700 دولار، دون احتساب ثمن تذكرة السفر.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أنه أصدر تعليمات إلى الحكومة للعمل على مسألة تنظيم التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا للأجانب.