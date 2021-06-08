كان يريده قبل صلاح.. لاعب كلوب المفضل على رادار ليفربول

يبدو أن يورغن كلوب سيحقق حلمه أخيرا، ويتعاقد مع النجم الألماني الذي طالما تمناه، حتى قبل التعاقد مع محمد صلاح.
ووفقا لصحيفة "ميرور"، لطالما كان الدولي الألماني يوليان براندت، هدف يورغن كلوب الأول في سوق الانتقالات، عندما جاء لليفربول عام 2016.
ولكن الظروف وقته لم تسمح، ولجأ بعدها كلوب للمصري محمد صلاح، الذي أصبح هداف الفريق الأول.
ووفقا لصحيفة "ميرور"، لا يمانع بوروسيا دورتموند هذا الصيف، ببيع اللاعب الهجومي، مقابل مبلغ أكثر من 20 مليون يورو.
ويستطيع براندت اللعب في خط الوسط، أو على الأجنحة، مكان صلاح وساديو ماني، أو حتى في مركز صانع الألعاب، مما يجعله لاعبا مرغوبا في الأندية.
وقد يعيد كلوب إحياء أمنياته القديمة، ويتعاقد مع براندت، ليعزز خط ليفربول الهجومي للموسم المقبل.
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