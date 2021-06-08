قتل آلاف المسلين.. محكمة لاهاى تؤيد السجن مدى الحياة لجزار البوسنة

جدة - نرمين السيد - أيدت محكمة تابعة للأمم المتحدة فى لاهاي، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر فى عام 2017 ضد القائد العسكرى السابق لصرب البوسنة، راتكو ملاديتش، المعروف "بجزار البوسنة" فى تهمة الإبادة الجماعية فى مذبحة سربرنيتسا عام 1995، من بين اتهامات أخرى.





وذكرت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية أن المحكمة رفضت الطعن المقدم من ملاديتش وأيدت الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة لإدانته بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب البوسنة فى الفترة من 1992-1995. يُشار إلى أن أكثر من 8 آلاف من مسلمى البوسنة، بينهم أطفال، قُتلوا عندما هاجمت القوات البوسنية الصربية مدينة سريبرينيتسا فى يوليو عام 1995 خلال الحرب.

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