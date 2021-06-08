عاجل.. أول تعليق لماكرون على حادثة صفعه خلال زيارته إقليم دروم

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون علق على حادثة صفعه أثناء زيارته إقليم "دروم" جنوب شرقى البلاد، قائلا : "حادثة صفعى فردية ويقف خلفها أفراد متطرفون يمينيون".





استهجن رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس اليوم الثلاثاء، واقعة صفع الرئيس إيمانويل ماكرون، مؤكدًا أن الديمقراطية مبنية على النقاش، وعلى الحوار، حيث تتصادم الأفكار، ويتم التعبير عن الخلاف المشروع، لكن لا يمكن أبدا أن يكون هناك عنف أو اعتداء لفظى، ناهيك عن الاعتداء الجسدى".

ووقع الحادث أثناء قيام الرئيس الفرنسى بتحية حشد من المواطنين أثناء زيارته إلى إقليم "دروم" حيث كان قد انتهى للتو من زيارة مدرسة ثانوية تقوم بتدريب الطلاب على العمل فى المطاعم والفنادق.

وعلى الفور تم التعامل مع الشخص المتعدى من قبل قوات الأمن، وأفادت وسائل إعلام فرنسية باعتقال شخصين على خلفية الحادث.