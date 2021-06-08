العاهل الأردنى: تصدينا لمؤامرة هدفها إضعاف الدولة الأردنية وقضية فلسطين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله، شخصيات سياسية فى قصر الحسينية اليوم، حيث شدد الملك عبدالله على موقف الأردن الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، واستمراره فى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية.
وجدد الملك عبدالله التأكيد على دور الأردن المحورى فى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وحول الأوضاع فى الأردن، أكد الملك عبدالله أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة فى عملية الإصلاح على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية بهدف مصلحة الأردن، مشددا على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة أساسها سيادة القانون.
وأشار إلى ضرورة تحديد الهدف النهائى من عملية الإصلاح السياسى، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، مضيفا أن تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة يتطلب العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات للحد من الفقر والبطالة.
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