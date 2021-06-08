بريطانيا تسجل 6048 إصابة و13 وفاة جديدة بكورونيا 

سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء 6048 إصابة، و13 وفاة جديدة بكورونا في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابات.
وكانت بريطانيا سجلت أمس الاثنين 5683 إصابة جديدة بكورونا، ووفاة واحدة بالفيروس كانت الأولى منذ 28 يوما من ثبوت الإصابة.
وأظهرت الأرقام أن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ارتفع إلى 40573517.
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