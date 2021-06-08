تحديث iOS 15 الجديد نظام تشغيل أبل مع مميزات السماعات AirPods

تحديث iOS 15 الجديد الذي أعلنت شركة أبل إطلاقه في الأسبوع القادم عبر مؤتمر المطورين العالمي، حيث تزايدت محركات البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة مميزات iOS 15؛ التي انتشرت بعد المؤتمر بكونها هامة جداً في نظام تشغيل أيفون الجديد لما يجعله قريب من الأندرويد.



في هذا المقال سوف نتعرف على أهم مميزات نظام التشغيل iOS 15 الجديد، حيث تقوم شركة أبل بالتطوير بشكل دائم حتى يحصل المستخدمون على أفضل تجربة وأحدث تكنولوجيا، وهذا ما يجعلها من أكبر الشركات العالمية في مجال الهواتف الذكية.

تم الإعلان بشكل رسمي حول مميزات iphone ios 15 في مؤتمر المطورين العالمي “WWDC 2021″، الذي بدأ من الاثنين الموافق 7 يونيو على أن ينتهي في يوم الجمعة الموافق 11 يونيو، يقام هذا المؤتمر سنوياً من شركة Apple حيث تستعرض فيه الحلول الجديدة لتي توصلت إليها التكنولوجيا، بالإضافة إلى نظام تشغيل تحديث iOS 15 الجديد والهواتف الجديدة التى سوف يتم إصدارها في الفترة التالية.

إمكانية نسخ النص ولصقه بداخل الصورة، مع خاصية البحث داخل الصور عن طريق النصوص الموجودة فيها. خاصية “App Privacy Report” التي تساعد في الحصول على تقرير عن عمل أي تطبيق من حيث الاستخدام مع التوقيت، مما يساعد في الرقابة ومتابعة أستخدام الأطفال للهواتف الذكية. عرض محتوى من الأيفون عن طريق أداة «AirPlay to a Mac» على شاشة الماك. استخدام متصفح Siri على الأجهزة المنزلية الذكية الغير المصنوعة من شركة أبل. خاصية “Focus mode” الجديدة التي تسمح بضبط الإشعارات في الوقت المحدد، حيث لا تسمح لبعض الإشعارات بإصدار صوت وقت النوم أو العمل، بالإضافة إلى وضع صمت لبعض التطبيقات حسب تحديد الاستخدام . المشاركة في محادثات الفيديو وإمكانية عزل الضوضاء والخلفية حول المستخدم وقت المكالمة. فتح باب الغرفة أو السيارة عن طريق الهاتف. وجود نظام تذكير للمستخدم في حالة ترك السماعات اللاسلكية AirPods، فيتم إصدار صوت كتنبيه فور الابتعاد عنها. من أهم مميزات ios 15 هو إمكانية استخدام أكثر من تطبيق في نفس الوقت، وهو ما يشابه نظام تشغيل الأندرويد.

مميزات iphone ios 15

كما توجد العديد من المزايا التي لا يرى المستخدمين أنها تشكل فارق، لكن بشكل عام ذلك الإصدار الجديد من نظام التشغيل التي أعلنت عنه الشركة في المؤتمر؛ يقوم بحل العديد من المشكل التي يطلبها مستخدمين هواتف أيفون وستشكل فارق أقوى بعد تحديث iOS 15 الجديد.