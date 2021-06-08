متى حساب المواطن للدفعة 43 لشهر يونيو 2021 وخطوات التسجيل فيه كثير يتساءلون عنه وبشكل خاص والفقراء الذين يستحقون الدعم على هذا البرنامج، حيث أن حكومة المملكة العربية السعودية قد قامت بإنشاء موقع حساب المواطن من أجل أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالاستفسار عن الدعم بشكل إلكتروني من أجل الحفاظ على المواطنين من فيروس كورونا من أجل الحفاظ على عدم التزاحم وانتقال الفيروس للآخرين، وسوف نقوم في مقالنا هذا بتوضيح موعد حساب المواطن الدفعة 43 لهذا الشهر.

كما نعلم فموعد دفعة حساب المواطن يكون في اليوم العاشر من بداية كل شهر ميلادي.

لذلك فسوف يكون نهاية الأسبوع الجاري الموافق يوم الخميس 10 يونيو 2021م، وسوف يوافق هجريًا تاريخ 29 من شهر شوال 1442هـ وذلك لصرف دفعة حساب المواطن 43.

وإذا كان هذا اليوم يوافق إجازة رسمية أو يوافق السبت أو الجمعة فأن الموعد يكون قبلها بيوم أو يكون بعدها بيوم.

وقد تم صرف المساعدات من حساب المواطن الخاصة بشهر مايو الماضي.

حيث أن حساب المواطن قد قام بإيداع الدفعة السابقة 42 من حساب المواطن مبلغ بمقدار 109 مليون ريال سعودي مخصص لدعم المستحقين الذين انطبقت عليهم شروط القبول والتسجيل.

والذين بلغ عددهم أكثر من 104 مليون متابع ومستفيد من حساب المواطن، كما أن عدد المستفيدين في تزايد شهريًا.

متى حساب المواطن للدفعة 43 لشهر يونيو 2021خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكن التسجيل في هذه الخدمة الإلكترونية حيث أنها تسمح باستقبال طلبات التسجيل وتسمح بالتواصل مع المستفيدين حيث يقوم رب الأسرة بإنشاء حساب من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالحكومة السعودية على برنامج حساب المواطن.

ويقوم المواطن بتسجيل البيانات المطلوبة التي تخصه وتخص المرافقين والتابعين له، ويتم إرفاق ورفع المستندات اللازمة حيث أن ذلك يتم في خطوات وهي: